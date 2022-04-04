شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: اللغة الشاعرية والمفردات الصوفية فى حوار عبد الرحيم كمال بـ"جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحوار من أهم الوسائل لنقل المعلومات الدرامية والكشف عن الجوانب الخفية في الشخصيات، وكذلك للحوار دور مهم في خلق متعة لغوية لدى المشاهد، والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال في مسلسل "جزيرة غمام" نجح في كتابة حوار شاعري يستخدم فيه الكثير من المفردات الصوفية ففي الحلقة الأولي في مشهد جمع الشيخ "مدين" الذي يجسده عبد العزيز مخيون، و"عرفات" الذي يجسده الفنان أحمد أمين، فالحلقة كانت حول موت الشيخ مدين تاركًا إرثه المتواضع لمريديه الثلاثة وتحل بيوم موته كارثة تحدث في الجزيرة لأول مرة.

خلال حلقات المسلسل التي عرضت استعان عبد الرحيم كمال بـ القصائد العرفانية للشاعر عمر بن الفارض:

أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي

يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي

آنست في الحي ناراً ليلاً فبشرت أهلي

ويطلب عرفات من الشيخ مدين قبل رحيله وتركه الدنيا الفانية أن يرضي عنه فالرضا هو انشراح القلب بفعل الله وقضائه، فيرضي الشيخ مدين عن عرفات ويمنحه دفتر مدون به كل أخطاء سكان الجزيرة ويطلب منه قراءته، فسوف يعرف منه معاني الحب والاعتذار وطالبه بأن يحذر من نفسه ولا يتنافس وأن يتروي ويطالبه بالابتسام والفرح حتي في أحلك المواقف.

حتي الحوار بين خلدون "طارق لطفي" وبين العايقة "مي عز الدين" يغلب عليه اللغة الشاعرية والمفردات التي تحمل مضامين كثيرة، ومنها مثلا جمل: "آن الآوان ولكل بحر بر يا جزيرة غمام.. كل بلد وليها وشها.. كل بلد ولينا فيها حكاية يا تبقي ملك يا نبقي سلوية أهلها..أولها تتطاطي وتانيها تسعي في خرابها وثالثها تمسك في قرونها" فالحوار مكتوب بحرفية كبيرة وكل كلمة لها حساب ومعني دلالي، فالحوار الدرامي هنا اداة يوظفها الكاتب و يخلق بها جمل حوارية تظل عالقة بذهن المشاهد.

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام (2)



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام