شكرا لقرائتكم خبر عن من الهضيبى لـ بديع.. عبد العزيز مخيون يجسد أهم مرشدى الإخوان بعد حسن البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن عرضت الحلقة الأولى من الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار" حتى أثار العمل ردود فعل واسعة، وتفاعل كبير من قبل المتابعين، لما يناقشه العمل من أحداث في غاية الخطورة مرت بها مصر، ومع براعة الفنانين في تجسيد شخصياتهم خلال الأحداث نالوا ردود فعل كبيرة.



عبد العزيز مخيون فى الاختيار

الفنان الكبير عبد العزيز مخيون واحد من هؤلاء الفنانين ممن نالوا النصيب الأكبر من التفاعل، خاصة مع لعبه دور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان في المسلسل مثلما ظهر خلال أحداث الحلقة الأولى من العمل.



عبد العزيز مخيون فى الجماعة 2

ورغم لعبه دور المرشد محمد بديع للمرة الأولى إلا أنه سبق ولعب شخصية دور المرشد العام فى وقت سابق ومرحلة خطيرة من تاريخ مصر فى مسلسل من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وذلك عام 2017 حينما لعب دور "حسن الهضيبي" في الجزء الثانى من مسلسل الجماعة قبل خمس سنوات، وهو المسلسل الذى سلط وقتها الضوء على تغييرات كبيرة طرأت على الشخصية من توليه ادارة الأمور بعد حسن البنا إلى حبسه فى نهاية الأحداث وقتها من العمل.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.