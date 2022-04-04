منة عرفة تهاجم إلهام شاهين : ” لازم كلنا نتباس ونتحضن ونتشال علشان نشتغل !! “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 02:52 مساءً - حلت الفنانة ” منة عرفة ” ضيفة ببرنامج سابع سما مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” وتحدثت خلال اللقاء عن أزمتها مع الفنانة ” إلهام شاهين ” والتصريحات المتبادلة بينهما في الفترة الماضية .

وذلك بعد إعلان منة عرفة عن رفضها تقديم المشاهد الرومانسية ومشاهد القبلات وهو الأمر الذي اعترضت عليه الفنانة إلهام شاهين وطالبت بجلوس الفنانين الذين يعترضون على ذلك بالمنزل والابتعاد عن الفن .

فقالت منة عرفة أنه بعد ظهورها في أحد البرامج وحديثها عن التحفظات الخاصة بها بالأعمال التي تقدمها علقت إلهام شاهين على ذلك متحدثة عن جميع الفنانين دون أن تخصها بالذكر بأنه لا يوجد شئ يدعى بالسينما النظيفة ومن يرفض تقديم بعض المشاهد يجلس بالمنزل .

وتابعت منة بأنها لم ترد في ذلك الوقت على تلك التصريحات حتى خرجت إلهام شاهين من جديد في لقاء لها تحدثت به عن أزمة منة عرفة مع الفنان ” محمد نجاتي ” أثناء تصوير أحد المشاهد بمسلسل يجمعهما .

فعلقت إلهام شاهين على ذلك : ” يعني إيه فنانة تكون مغمى عليها ومرمية في الأرض والمفروض الدكتور يشيلها لأ مش عايزة اتشال، طب الدكتور عايز يقيسلها النبض في إيديها لأ مش عايزة .. طب نعملك إيه يا حبيبتي خلاص متشتغليش ” .

وأضافت منة عرفة مهاجمة إلهام شاهين : ” احتفظي برأيك لنفسك .. كنت ممكن اتقبل ده لو اتقال على الفنانين اللي بيرفضوا ده، إنما إنك توجهيلي أوردر متشتغليش لأ .. هل معنى ده إن الفن عندنا في مصر عبارة عن بوس وأحضان وكده ” .

وأكملت : ” أنا بحترمها وبحترم رأيها جدا .. أنا ليه مضايقتش في المرة الأولى لما اتكلمت على الفنانين كلهم علشان هي بتقول اللي مش عايز يعمل ميشتغلش .. يعني معنى كده إن إحنا كلنا لازم نتباس ونتحضن ونتشال، لأ ” .