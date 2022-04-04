رودريغو تفوز بجائزة غرامي أفضل مغني صاعد و”ليف ذا دور أوبن” أغنية العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوجت المغنية المراهقة أوليفيا رودريغو بجائزة غرامي أفضل مغني صاعد عن أغنيتها “دريفرز ليسنس” (رخصة قيادة) في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي أقيم في لاس فيغاس يوم الأحد بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا وشهد مناشدة مفاجئة لتقديم الدعم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت رودريغو (19 عاما) لدى تسلمها الجائزة “لقد تحقق أكبر أحلامي. شكرا لكم جزيلا”.

وظهر زيلينسكي في منتصف الحفل من خلال مقطع مصور وناقش تأثير غزو روسيا على بلاده.

وقال زيلينسكي “ما هو أكثر شيء معاكس للموسيقى؟ صمت المدن المدمرة والقتلى.. املأوا الصمت بموسيقاكم. املأوها اليوم كي تحكوا قصتنا. ادعمونا بأي طريقة ممكنة. أي شيء، ولكن ليس الصمت”.

وحث مقدم الحفل تريفور نوح الجمهور على التفكير في الأمسية على أنها “حفل نقوم فيه بتسليم الجوائز”.

وأضاف نوح “لن نذكر أسماء الناس”، في إشارة إلى ما قاله الممثل ويل سميث للمثل الكوميدي كريس روك بعدما صفعه على وجهه في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدم التفوه باسم زوجته.

وفازت أغنية “ليف ذا دور أوبن” لفريق سيلك سونيك المكون من الثنائي برونو مارس وأندرسون باك بجائزة أغنية العام.

وقال مارس “بسببكم، سنغني أنا وآندي هذه الأغنية للأبد”.

وفاز عازف موسيقى الجاز جون باتيست بأربع جوائز.

ومن بين الجوائز التي فاز بيها باتيست، الذي تم ترشيحه للفوز بإحدى عشرة جائزة، جائزة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية “فريدم”.

وقال باتيست لدى تسلمه الجائزة “أنا ممتن للغاية للمنح التي منحني الله إياها والقدرة على مشاركتها من أجل حب البشرية”.

وفازت أغنية “كراي” لباتيست بجائزة أفضل أداء وأفضل أغنية جذور أمريكية. كما تشارك في الفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لوسائل مرئية، عن تأليف موسيقى فيلم “سول” وتوزيعها.

وكان حفل توزيع الجوائز قد تأجل من يناير/ كانون الثاني بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ونُقل من لوس انجليس إلى لاس فيغاس.