شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 2.. سلمى أبو ضيف تدعى الزواج سراً هربا من صديق شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل راجعين يا هوى، بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية، تعرض ولاء أبو الهنا (سلمى أبو ضيف) لمضايقات من بودي صديق أخيها الذي يرغب فى الزواج منها، ولكن ولاء ادعت أنها متزوجة سرًا، حتى يبتعد عنها، ولكنه لم ييأس ولم يكف عن ملاحقتها.

ووصل تصرف ولاء لأخيها عمر (شريف حافظ)، ما أدخلهما في شجار حاول فيه ضربها، لكن والدتهما تدخلت للدفاع عنها، وبعد الشجار حاولت ولاء التحدث مع عمها بليغ (خالد النبوي) لتحكي له ما حدث وتطلب مساعدته، ولكن في نفس الوقت قرر عبد الله مختار (طارق عبد العزيز) والد بودي التحدث مع صديقه بليغ لطلب يد ولاء لأبنه بشكل رسمي.

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.