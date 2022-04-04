شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة وحبس وذل.. صدمات نيللى كريم فى ثانى حلقات مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمات عديدة تلقتها النجمة نيللى كريم ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى"، المذاع على قناة cbc، حيث شهدت الحلقة تعرضها لعنف أثناء زواجها بمشاهد فلاش باك، كما انها تعرضت لسرقة عفش المنزل من طليقها الذى يجسده "شريف سلامة" والذى حاول اذلالها طوال الحلقة كما أنه تسبب في حبسها بالقسم لمدة يوم ورغم تنازله عن المحضر إلا أن نهاية الحلقة حملت مفاجأة صادمة.

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمقدمة قبل التتر بمشاهد فلاش باك، والتي تناولت حضور "سيف" شريف سلامة للمنز ليجد زوجته "فاتن" نيللى كريم تواصل تحضير الطعام بالمطبخ.

وبمجرد رؤية "سيف" نافذة المطبخ مفتوحة يقوم مسرعًا بإغلاقها وحاولت "فاتن الاعتراض" ولكنه أبدى غضبه معللاً السبب بأن من المحتمل أن ينظر اليها الجيران.

وقام "سيف" ببيع السيارة وأخبر زوجته "فاتن" بأنه قام ببيعها واشترى سيارة جديدة زيرو لتبدى غضبها بسبب أنها هي من تدفع ثمنها بالرغم أن السيارة مكتوبة باسمه، ليخبرها بأن الرجال قوامون على النساء لتعنفه ببعض الكلمات مما ينفعل عليها ويقوم بدفعها وضربها.

وتعرضت "فاتن" نيللى كريم، لصدمة في بداية الحلقة بعد اكتشاف اختفاء أثاث منزلها، وتأكدت من أن طليقها "سيف" شريف سلامة هو من فعل ذلك.

وسألت البواب ليخبرها بأنه حضر وجاب عربية نقل ونقل عفش منزله، وطلبت منه أن يأتي معها للقسم ليشهد معها، وبعد اصطحابها له وقبل دخول القسم فر هاربا، وقامت "فاتن" بعمل محضر بتبديد منقولات ليكتشف امين الشرطة بعد ذلك بأن "فاتن" لا تملك قايمة منقولات فيخبرها بعمل محضر سرقة منقولات وليس تبديد.

وعادت "فاتن" وابنتيها إلى المنزل بعد أن أصبح خاليا من أي أثاث وقررت أن تنام هي وابنتيها على الأرض، ولكنها تفاجئت بأحد الأشخاص يفتح باب المنزل لتجد طليقها "سيف"، وحاول أن يساومها بعودة البنات للمدرسة وعودة أثاث المنزل مرة أخرى مقابل عودتهما، ولكنها رفضت وأخبرته بأنها قامت بعمل محضر ولكنه سخر منها وتركها وغادر المنزل.

وفى اليوم التالى أيقظت "فاتن" ابنتيها وتحضير الطعام لاصطحابها الى المدرسة، ولكن حضرت "ميسون" هالة صدقى وباقى صديقاتها بالعمل في الشهر العقارى وأحضروا لها أثاثا منزليا جديدا.

وشهدت أحداث الحلقة، اصطحاب "فاتن" نيللى كريم لابنتيها لتمرين السباحة، ولكن ابنتها تتعرض للغرق ورغم أن "فاتن" لا تجيد السباحة إلى أنها قفزت وأنقذتها تعبيرا من الكاتب على قلب الأم تجاه أبنائها.

وفى الجانب الآخر ذهب "سيف" شريف سلامة لوالدته التى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى للحصول منها على مال وأخبرته أنها لا تملك الكثير من المال بسبب كثرة المصاريف، فيما ذهبت "فاتن" إلى المحامى "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت لتوكيله فى قضيتها بتبديد وسرقة منقولات الزوجية من قبل طليقها، وأخبرها بأن يومها سيكون مقسم ما بين العمل ومدرسة أولادها والمحاكم.

وبعد ذهاب "فاتن إلى منزلها وجدت الشرطة فى استقبالها واصطحبتها إلى قسم الشرطة بعد أن قام طليقها "سيف" بعمل محضر اتهمها فيه باقتحام مكتبه والتعدى عليه بالسب والقذف وسرقة المحفظة وهو الامر العار من الصحة، وتحدث الضابط معها بأن تحاول تتحدث مع طليقها لحل المشكلة بشكل ودى وأن يتنازل عن المحضر.

حاولت "فاتن" الاتصال العديد منا لمرات على طليقها ولكنه لم يرد عليها وتركها حتى اليوم التالى بالقسم وذهب بنفسه وتنازل عن المحضر فى محاولة منه أن يعيدها كزوجة له مرة أخرى، ولكنها رفضت بشدة.

وفى نهاية الحلقة ذهبت "فاتن" إلى منزلها بعد يوم عصيب قضته بين جدران قسم الشرطة وبصحبتها ابنتيها لتجد أن كالون المنزل تغير وتتفاجئى بشخص غريب يسكن بدلها، لتنتهى الحلقة فى اطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.