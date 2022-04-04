شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون حلقة 2.. روقان أمير كرارة قبل تنفيذ عملية إخلاء أبو مصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة خلال الأحداث، وذلك بعدما تمكن تنظيم داعش من تنفيذ حكم الإعدام فى "أبو مصعب" -محمد فراج- على خلفية معرفتهم بعمله لصالح المخابرات المصرية.

وسافر أمير كرارة، لتنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم وقبل تنفيذ العملية كان يتسم بالهدوء والروقان وقال له محمود عبد المغنى خلال فيديو كول: "جميل يا عمر أنا مش عارف أنت جايب الروقان ده منين" .



أمير كرارة في مسلسل العائدون

وبالرغم من سفر أمير كرارة برفقة طاقم معه لمحاولة انقاذه إلا أن حكم الاعدام تم تنفيذه قبل وصولهم، وقد نفذ محمد فراج المشهد ببراعة شديدة، خاصة مع انتظار تنفيذ المشهد حرقاً.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،