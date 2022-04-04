شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يضع قوانين للأكل فى رمضان: العرقسوس لتعذيب الأسرى.. وورق العنب رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد هنيدي عن قوانين الطعام والشراب في رمضان بشكل طريف من خلال حسابه الخاص علي موقع الفيس بوك، حيث تحدث عن أشهر الأكلات والمشروبات في رمضان وترتيبها بالنسبة له قائلا: "بما إننا في رمضان فلازم نحط شوية قوانين خاصة بالأكل ونتفق أننا كلنا متفقين عليها ومحدش هيخل بالاتفاق اللي اتفقنا عليه".



محمد هنيدي

وورد في قوانين هنيدي الطريفة للأكل:

- الزبيب بيبوظ أي أكله بيتحط عليها

- السبانخ أكلة حلوة بس انتوا مابتعرفوش تطبخوها

- العرقسوس مشروب اخترعوه في العصور الوسطى لتعذيب أسرى الحروب.. وما زال بيستخدم من الناس اللي بتحب تعذب نفسها

- الزبيب بيبوظ أي أكله بيتحط عليها.

- محشي ورق العنب بيأتي في المرتبة الأولى كأفضل نوع محشي ومحشي الكرنب في المرتبة العاشرة.. ومن المرتبة التانية للتاسعة لمحشي ورق العنب برده.

- الزبيب بيبوظ أي أكلة بيتحط عليها

ويذيع الراديو 90.90 المسلسل الإذاعي الكوميدى "ابن النادى" بطولة النجم محمد هنيدى وأيتن عامر وإخراج خالد حلمى الساعة 3 عصرًا، وتدورأحداثه حول هريدي (محمد هنيدي) عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة.

وتنتقل إلى هريدى رئاسة النادي بتوصية من حسنين رئيس النادي وصاحبه قبل وفاته على أمل إنقاذ النادي، وخلال الأحداث ينجح هريدي بمساعدة زوجته نجفة (أيتن عامر) في تطويرالنادي وتكوين فريق قوي، متحديان المؤامرات التي يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين الذي يرغب في إفشال مسيرة هريدي لكي يتمكن من شراء النادي بأي طريقة للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسي للنادي

ونافس هنيدى رمضان الماضى بالمسلسل الإذاعى "حزام ناشف"، وشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغنى، والتى دارت أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف فى مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة، وتم بثه عبر راديو النيل فى رمضان.

وفى سياق آخر قارب محمد هنيدى على الإنتهاء من آخر مشاهد فيلمه الجديد "الجواهرجى"، ودخوله غرف المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه فى السينمات، ويشارك في بطولة الفيلم منى زكى، لبلبة، أحمد السعدنى، أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.