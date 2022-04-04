شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب نيللى كريم المساعدة فى "فاتن أمل حربى".. آسر ياسين: "كله إلا شوجار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم آسر ياسين، على النجمة نيللي كريم، بعدما طلبت المساعدة بشكل طريف في حل أزمتها في مسلسل "فاتن امل حربي"، حيث علق آسر ياسين، فى تدوينة عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، "كله إلا شوجر"، وهي جملته الشهيرة من مسلسلهما "بـ 100 وش".



نيللى كريم واسر ياسين

والبداية جاءت بعد دخول أزمة "فاتن امل حربي" والتي تقوم بدورها النجمة نيللي كريم، إلي القضايا، طالبت نيللى أبطال مسلسل " suits سوتس"، وعلى رأسهم النجم آسر ياسين حل أزمة "فاتن امل حربي"، وكتبت نيللى في تغريدة طريفة من خلال حسابها على توتير "هل ممكن الشباب الجامد إلى في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن و يجيبو حقها من سيف الدندراوي؟".

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc ، اصطحاب "فاتن" نيللى كريم لابنتيها لتمرين السباحة، ولكن ابنتها تتعرض للغرق ورغم أن "فاتن" لا تجيد السباحة إلى أنها قفزت وأنقذتها تعبيرا من الكاتب على قلب الأم تجاه أبنائها.

وفى الجانب الآخر ذهب "سيف" شريف سلامة لوالدته التى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى للحصول منها على مال وأخبرته أنها لا تملك الكثير من المال بسبب كثرة المصاريف، فيما ذهبت "فاتن" إلى المحامى "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت لتوكيله فى قضيتها بتبديد وسرقة منقولات الزوجية من قبل طليقها، وأخبرها بأن يومها سيكون مقسم ما بين العمل ومدرسة أولادها والمحاكم.



اسر ياسين

وبعد ذهاب "فاتن إلى منزلها وجدت الشرطة فى استقبالها واصطحبتها إلى قسم الشرطة بعد أن قام طليقها "سيف" بعمل محضر اتهمها فيه باقتحام مكتبه والتعدى عليه بالسب والقذف وسرقة المحفظة وهو الامر العار من الصحة، وتحدث الضابط معها بأن تحاول تتحدث مع طليقها لحل المشكلة بشكل ودى وأن يتنازل عن المحضر.

حاولت "فاتن" الاتصال العديد منا لمرات على طليقها ولكنه لم يرد عليها وتركها حتى اليوم التالى بالقسم وذهب بنفسه وتنازل عن المحضر فى محاولة منه أن يعيدها كزوجة له مرة أخرى، ولكنها رفضت بشدة.

وفى نهاية الحلقة ذهبت "فاتن" إلى منزلها بعد يوم عصيب قضته بين جدران قسم الشرطة وبصحبتها ابنتيها لتجد أن كالون المنزل تغير وتتفاجئى بشخص غريب يسكن بدلها، لتنتهى الحلقة فى اطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.



نيللى كريم

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.