شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفائزين بجوائز حفل جرامى لعام 2022.. جون باتيست يحصد 4 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز "جرامى - grammy" لعام 2022 منذ ساعات قليلة، وشهد الحفل حضور لمجموعة كبيرة من الفنانين الفائزين منهم جون باتيست، وهذه قائمة بأبرز جوائز الحفل لهذا العام، وفيما يلي قائمة بالفائزين في فئات جوائز جرامي الرئيسية.

- أفضل الألبوم:

We Are لـ جون باتيست

- أفضل أغنية للعام:

Leave the Door Open – سيلك سونيك

- أفضل أغنية، وهي جائزة تُمنح للمؤلفين والملحنين:

Leave the Door Open – براندون أندرسون ، كريستوفر برودي براون ، سكران إميل 2 ، برونو مارس (كاتب سيلك سونيك)

- أفضل فنانة

أوليفيا رودريجو

- أفضل فيديو كليب

FREEDOM – جون باتيست

- أفضل أداء راب

family ties – الطفل كيم وكندريك لامار

- أفضل ألبوم روك

Medicine at Midnight – فو فايترز

- أفضل ألبوم بوب

Sour – أوليفيا رودريجو

- أفضل أداء بوب منفرد

drivers license – أوليفيا رودريجو

- أفضل ألبوم موسيقى عالمي

Mother Nature – أنجيليك كيدجو وبورن بوي

- أفضل أداء ميتال

The Alien - دريم ثياتر

- أفضل أغنية روك

Waiting on a War - فو فايتر

وبالتالي حصد عازف الجاز جون باتيست 4 جوائز من حفل جرامي لعام 2022، منها جائزة ألبوم العام عن ألبومه We Are ، وجائزة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية freedom.

وأعرب جون عن سعادته خلال تسلم الجوائز قائلا: "أنا سعيد للمنح التي أهداها الله لي، ومنها مشاركة الناس في الدعوة لحب البشرية".

كما تم افتتاح الحفل من قبل الثنائي مع سيلك سونيك برونو وأندرسون باك، يليه عروض من جي بالفين مع ماريا بيسيرا وجون باتيست وإخوان أوزبورن و BTS وبراندي كارليل وبيلي إيليش وسينثيا إريفو وهير وليدي جاجا وجون ليجند وليل ناس إكس مع جاك هارلوسينثيا إريفو، بن بلات، ليزلي أودوم جونيور، وراشيل زيجلر سيقدمون نصب تذكاري خاص لستيفن سونديم.



فرقة bts