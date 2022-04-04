تعرف على الفائزين بجوائز "جرامي - grammy"لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شهد حفل توزيع جوائز "جرامي - grammy" لعام 2022، الذي أقيم خلال الساعات الماضية، حضور مجموعة كبيرة من الفنانين الفائزين.

وأقيم الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

وحصد عازف الجاز الأمريكي جون باتيست 5 جوائز من بينها أفضل ألبوم، بينما حصل فريق "سيلك سونيك" على 4 جوائز إجمالية بينها تسجيل العام وأغنية العام، فيما حازت نجمة البوب الشابة أوليفيا رودريجو (19 عاماً) على جائزة أفضل فنان جديد.

نستعرض لكم قائمة الفائزين في فئات جوائز جرامي الرئيسية:

- ألبوم العام:

"وي آر"- جون باتيست

- تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية:

"ليف ذي دور أوبن"- سيلك سونيك

- أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين:

"ليف ذي دور أوبن"- براندون أندرسون وكريستوفر برودي براون ودرنست إميل 2 وبرونو مارس (من تأليف سيلك سونيك).

- أفضل فنان جديد :

أوليفيا رودريجو

- أفضل أغنية مصورة:

"فريدوم"- جون باتيست

- أفضل ألبوم راب:

"كول مي إيف يو جت لوست"- تايلر، ذي كرييتور

- أفضل أداء في موسيقى الراب:

"فاميلي تايز"- بيبي كيم بمشارك كيندريك لامار

- أفضل ألبوم لموسيقى الروك

"ميديسين آت ميدنايت"- فو فايترز

- أفضل ألبوم لموسيقى البوب:

"ساور"- أوليفيا رودريجو

- أفضل أداء منفرد في موسيقى البوب:

"درايفرز لايسنس"- أوليفيا رودريجو

- أفضل ألبوم لموسيقى العالم:

"ماذر نايتشر"- أنجليك كيدجو وبورنا بوي