"ده وقته".. تعرف على أوجه الشبه والإختلاف بين أغاني عمرو دياب ومحمد حماقي للبريد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "ده وقته "، قدم الفنان الكبير عمرو دياب، أغنية "السر"، في إطار الحملة الدعائية الأغنية الدعائية للبريد المصري، لهذا العام، وذلك بعد مشاركة الفنان محمد حماقي، العام الماضي في الحملة نفسها.

ومع تقديم المطربين عمرو دياب، ومحمد حماقي، الحملة نفسها، تحت الشعار نفسه "ده وقته"، نرصد في التقرير التالي أوجه الشبه والإختلاف، بين العملين.

القلعة والمتحف

وقدم عمرو دياب أبرز مشاهد الأغنية، من قلعة صلاح الدين، في حين ظهر متحف البريد المصري، في أغلب مشاهد الأغنية التي قدمها حماقي.

نفق الأزهر

ظهر في مشهد سريع، خلال الأغنية التي قدمها الفنان محمد حماقي، وقدم الفنان عمرو دياب، مشاهد له داخل النفق، أحيانا أثناء الجري، وأخرى جالسا.

وسط البلد

ظهرت شوارع منطقة وسط البلد في مشاهد عديدة، وشارك في بعضها الفنان محمد حماقي، وظهر الفنان عمرو دياب، في لقطة عابرة، أثناء الجري في أحد الشوارع.

شعار البريد

في مختلف مشاهد إعلان الفنان محمد حماقي، ظهرت ألوان شعار البريد المصري، وأبرزها الأخضر، بعدة طرق من الإضاءة إلى الملابس، سواء على مستوى المشاركين، أو الديكورات، والسيارات، وحتى الزي الذي يرتديه "حماقي".

وفي أغنية الفنان عمرو دياب، ظهر في لقطة عابرة، أحد مكاتب البريد، خلال ممارسته رياضة الجري ليلا.

خدمات

من خلال مشاهد الأغنية التي قدمها حماقي، تم عرض العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري، ومنها الكروت مسبقة الدفع، شحن الطرود، والدفع الإلكتروني.

ومع غناء الفنان محمد حماقي مقاطع "إنت الضهر، أنت السند اللي بيسندهم وبيحميهم، طول ما عيونك على بكره و بتفكر فيهم"، تم وضع مشاهد تخص خدمات الحوالات المالية، وصندوق التوفير.

وفي الأغنية التي قدمها الفنان عمرو دياب، تم التركيز من خلال الكلمات التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، على أهمية الإصرار على النجاح، وقوة التحمل.

وتقول كلماتها: "السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر، في حد يغير، وفي حد محلك سر، ومحدش عاش على الماضي وكمل، كان لازم تغيير، ده سبب كسبه اللي بيتحمل ويعاند".

الأغنية

تعاون الفنان محمد حماقي، مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع توما.

الفنان عمرو دياب، تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع أحمد إبراهم، والمخرج طارق العريان.