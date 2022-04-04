إلهام شاهين: "أحلى حاجة في رمضان لمة العيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بقضاء شهر رمضان المبارك مع عائلتها.

ونشرت إلهام، صورة لها مع شقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "أحلى حاجة في رمضان لمة العيلة.. كل رمضان وكل إنسان في وسط عيلته وحبايبه، محمود شاهين".

وتشارك إلهام شاهين في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وتروي أحداث مسلسل "بطلوع الروح" حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، هناك تلتقي روح بنماذج مختلفة من الناس من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى، فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهروب والعودة إلى ديارها سالمة؟.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.