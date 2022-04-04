حرب الوسائد تعود الى كندا لأول مرة منذ جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 12:48 مساءً

منذ عام 2020 ومع دخول العالم الى ساحة الفيروس العالمي “كورونا”، تخلت العديد من الدول عن عاداتها السنوية التي تتميز بها، مثل الاعراس الجماعية المهرجانات والعديد من الاحتفالات خوفاً من تفشي الوباء اكثر.

وعلى هذا ضرب العشرات من سكان تورنتو بعضهم البعض بالوسائد في أول معركة من نوعها في المدينة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، تحولت ساحة في مدينة تورنتو الكندية إلى ساحة معركة شارك فيها عشرات الأشخاص متسلحين جميعا بسلاح واحد لكن بأحجام وألوان مختلفة.

ففي اليوم الدولي لحرب الوسائد، تجمع ما يقرب من 80 شخصا للمشاركة في الحدث السنوي الذي يعود إلى تورنتو لأول مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وتورنتو ليست الوحيدة التي تندلع فيها حرب الوسائد، حيث تستضيف عدة مدن حول العالم الحدث نفسه في هذا اليوم، وذلك في تقليد سنوي منذ عام 2008.

ويتعين على المشاركين وفقا للقواعد التلويح بوسائدهم برفق وكذلك استخدام الوسائد الناعمة فقط. وتحظر بعض المدن استخدام الوسائد المصنوعة من الريش فيما تشجع البعض الآخر على الاستعانة بها.

ويحتفل بهده المناسبة في 100 مدينة حول العالم، حيث إنه يعد حدثاً مجتمعياً للتعبير عن الحب، كما أنه وسيلة للتخفيف من ضغوط الحياة اليومية، ولاسترجاع أيام الطفولة، وشاركت في العام “2008” 28 مدينة حول العالم فقط، يهدف الدخول في هذه الحرب إلى إشاعة الفرح والمرح والحصول على قدر كبير من الترفيه وإفراغ الشحن والطاقات السلبية.