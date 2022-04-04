بعد 3400 عام اطباق فرعونية تحتفظ برائحتها في مقبرة خا وميريت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 12:13 مساءً

لاتزال الحياة الفرعونية الى يومنا هذا مصدراً للبحث العلمي، فجميع الابحاث العلمية ترمز الى الحياة الغريبة والمماثلة لايامنا من الاكل للشرب للعلم والكثير والكثير منى الامور التي لايزال العالماء يحاولون ايجاد التفسيرات العلمية لها.

بعد أكثر من 3400 عام من دفن اثنين من المصريين القدماء، لا تزال عبوات الطعام المتروكة لتغذية أرواحهما الأبدية تفوح منها رائحة مذهلة، قام فريق من الكيميائيين التحليليين وعلماء الآثار بتحليل هذه الروائح للمساعدة في تحديد محتويات البرطمانات.

وأظهرت الدراسة كيف يمكن لعلم آثار الرائحة أن يثري فهمنا للماضي وربما يجعل زيارات المتحف أكثر مغامرة، وكان الاكتشاف عام 1906 لمقبرة خا ومريت في مقبرة دير المدينة بالقرب من الأقصر لحظة بارزة في علم المصريات.

ولا يزال قبر خا “رئيس الأعمال”، أو المهندس المعماري وزوجته ميريت، أكثر مقابر قديمة غير ملكية تم العثور عليها في مصر على الإطلاق، مما يكشف عن معلومات مهمة حول كيفية معاملة الأفراد رفيعي المستوى بعد الموت.

وقالت إيلاريا ديجانو، عالمة الكيمياء التحليلية بجامعة بيزا بإيطاليا، إنها مجموعة رائعة ومن بين الأشياء، هناك أمثلة على ملابس “خا” الداخلية المصنوعة من الكتان المصري القديم والمطرزة باسمه.”

وعلى غير المعتاد في ذلك الوقت، قاوم عالم الآثار الذي اكتشف المقبرة إغراء فك المومياوات أو النظر داخل الأواني والأباريق المختومة هناك، حتى بعد نقلها إلى المتحف المصري في تورين بإيطاليا.

وقال ديجانو، إن محتويات العديد من هذه الأواني لا تزال غامضة، على الرغم من وجود بعض القرائن، وتقول: “من خلال التحدث مع القائمين على المعرض، علمنا بأن هناك بعض روائح الفواكه في صناديق العرض”.

وضعت ديجانو وزملاؤها العديد من المصنوعات اليدوية، بما في ذلك الجرار محكمة الغلق والأكواب المفتوحة المحملة ببقايا الطعام القديمة المتعفنة داخل أكياس بلاستيكية لعدة أيام لجمع بعض الجزيئات المتطايرة التي لا تزال تطلقها.

واستخدم الفريق مطياف الكتلة لتحديد مكونات الروائح من كل عينة، وجدوا الألدهيدات والهيدروكربونات طويلة السلسلة، مما يدل على شمع العسل، وتريميثيل وهو المرتبط بالأسماك المجففة والألدهيدات الأخرى الشائعة في الفاكهة.

وقال ديجانو: “أعطى ثلثا الأجسام بعض النتائج، لقد كانت مفاجأة لطيفة للغاية.”

وستغذي النتائج مشروعاً أكبر لإعادة تحليل محتويات المقبرة وإنتاج صورة أكثر شمولاً لعادات الدفن لغير أفراد العائلة المالكة التي كانت موجودة عند وفاة خا وميريت، قبل حوالي 70 عاماً من تولي توت عنخ آمون العرش.