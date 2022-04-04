شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ إطلالات المشاركين فى حفل جوائز جرامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر حفل توزيع جوائز جرامي بإلهامه باختيارات الموضة الجريئة، لكن بعض المشاهير غابوا عن المقصود تمامًا يوم الأحد أثناء الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية.

أقيم العرض السنوي الـ64 في لاس فيجاس في MGM Grand Garden Arena وظهر على السجادة الحمراء من قبل أوليفيا رودريجو ودوجا كات اللذان ارتديا ملابس فاتنة.



صورة اخرى من الجانب لبيلى ايليش



بيلى ايليش

ولكن، كما هو الحال دائمًا، كان هناك أيضًا عدد من فشل في اختيار ملابسة من النجوم الذين لفتوا الأنظار لجميع الأسباب الخاطئة، تصدرت كل من Billie Eilish و Justin Bieber قائمة أسوأ النجوم تأنقًا في إطلالاتهم الضخمة، حيث كانت أكمام زى بيبر طويلة جدًا لدرجة أنها غطت يدى بيبر أثناء سيره على السجادة الحمراء.



الفنان جاستن بيبر



جاستن بيبر

كان جاستن، الذي سار على السجادة الحمراء مع زوجته، هيلي بالدوين بيبر، يرتدي بدلة رمادية تبدو وكأنها كانت كبيرة جدًا عليه بأربع مرات على الأقل.

بينما كان يلعب في اتجاه التسعينيات ، اعتقد البعض أنه ذهب بعيدًا جدًا، تعرض المغنى البالغ من العمر 28 عامًا للسخرية على تويتر من قبل النقاد الذين قالوا مازحين إنه ارتدى "بدلة والده" في حفل توزيع الجوائز.



بيبر وزوجته

كتب شخص آخر على تويتر: "يبدو جاستن بيبر كطفل صغير يرتدي بدلة والده".

في هذه الأثناء، بدا فستان بيلى إيليش الأسود الضخم وكأنه معطف واق من المطر كان ملفوفًا بشكل غريب على كتفيها.



زى تيلا باركس



تيلا باركس

كان فستان المغنية البالغة من العمر 20 عامًا مشابهًا للفستان المكشكش الهائل الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأسبوع الماضي ، مما جعلها أيضًا ضمن قائمة أسوأ الملابس.

بينما أطلت تايلا باركس ببدلة خضراء اللون شبهها البعض بالزي الرسمي لفيروس كورونا، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لقبعة بيبر وبدلة باركس ووصفوها بالإطلالة الاسوأ في الحفل.