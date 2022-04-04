شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 2.. معنى تحليل "DNA" من منظور بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الكبير أوى ويجسد الشخصية النجم " أحمد مكى" لصدمة كبير في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الكبير أوى 6" بتحول ابنه العترة بعد شرب اللبن إلى شاب كبير، وذهب الكبير أوى إلى الدكتور ربيع بيومى فؤاد، صاحب اختراع اللبن، مؤكدا له أنه أكتشاف علمى و تطور جينى.

وحاول دكتور ربيع" بيومى فؤاد" أقناع الكبير أوى أن العترة نجله من خلال تحليل DNA، وفسر له معنى التحليل بشكل كوميدى قائلا:"D يعنى دجاج والناجتس"، ثم أكد أن العترة ابنه و أن اللبن هو السبب.



الكبير أوى 6

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.