انتهاء تصوير مسلسل "420 دقيقة" لـ زينة.. وعرضه على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة زينة، انتهاء تصوير مسلسل "420 دقيقة" المقرر عرضه على منصة "شاهد".

ونشرت زينة، صورة من كواليس آخر يوم تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فركش مسلسل ٤٢٠ دقيقة على شاهد بإذن الله، شكرا للأستاذ هاني خليفة، وتشرفت بالعمل مع مخرج كبير زي حضرتك ويا رب أكون عند حسن ظنك".

وتابعت: "شكرا أستاذ عمر حسام، وبودي وكل شباب التصوير اللي تعبوا بجد ربنا يكرمكم، شكرًا لكل فريق الإخراج زمايلي، شكرا لفريق الإنتاج الهايل بقيادة الأستاذ أحمد صبحي، أستاذ اسلام وكل البنات الجمال اللي معاه".

وأضافت: "شكرا لكل البنات الحلوين والاستايلست الجميلة غادير، شكرا لكل فريق عمل المسلسل جميعا من شباب محترم لبنات بمية راجل، بحبكم أوي واتشرفت إني كنت جزء من هذا الكرو الرائع بحبكم، وهاتوحشوني وآسفة لو تعبت أي حد فيكم، والجزء اللي يخصني السادة الممثلين اللي اتشرفت بالوقوف أمامهم، شكرا لصديقي المحترم المنتج أمير شوقي".

مسلسل "420 دقيقة" بطولة: زينة، رشدي الشامي، سماح أنور، محمد شاهين، وعدد من الممثلين الشباب، ومن إخراج هاني خليفة.