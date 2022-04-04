نيللي كريم توجه رسالة إلى فريق "سوتس بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة إلى فريق مسلسل "سوتس بالعربي"، وطالبتهم بالتدخل لمساعدة بطلة مسلسلها "فاتن أمل حربي".

"نيللي" عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وجهت رسالة، وكتبت فيها: "هل ممكن الشباب الجامد الي في مسلسل suits يحلوا مشكلة فاتن و يجيبوا حقها من سيف الدندراوي".

مسلسل "فاتن أمل حربي"، يعرض على شاشة cbc في رمضان 2022 بشكل حصري، و عبر منصتي "شاهد" و"واتش ات".

والعمل بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، للمنتج جمال العدل.

بينما يعرض مسلسل "سوتس Suits بالعربي" على قناة cbc، في الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي الساعة 8:45 صباحا.

ويشارك الكثير من نجوم الفن في النسخة العربية من مسلسل "suits/ سوتس بالعربي"، وفي مقدمتهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.