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بالفيديو: بعد صيام طويل عن التسجيل… ميسي يستعيد ذاكرة التهديف

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ليونيل

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع باريس سان جيرمان، خلال مواجهة لوريان ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي، بعد صيام طويل عن التسجيل دام ما يقرب من شهرين.

وسجل ميسي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان وهو الهدف الأول له منذ السادس من فبراير الماضي، في مباراة انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة (5-1)، والتي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء”.
ورفع ليو رصيده إلى 3 أهداف في الليغ وان، بعدما سبق أن هز شباك نانت وليل.

وسجل ميسي 5 أهداف للفريق الباريسي في قبل الخروج من دور الـ16 أمام .

يذكر أن ميسي انضم إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من .

ووقع قائد منتخب الأرجنتين على عقد مدته موسمين حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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