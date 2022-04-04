علامات السن تظهر بوضوح على ملامح بوسي في أحدث ظهور.. شاهد كيف أصبح شكلها بعمر الـ68!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 09:57 صباحاً - تتمتع الفنانة بوسي بجماهيرية كبيرة جدًا، فهي إحدى أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، وهي زوجة الفنان القدير الراحل نور الشريف، وشكلا ثنائيا ناجحًا في الفن والزواج أثمر عن بنتين هما مي وسارة.

ونشرت الفنانة مي نور الشريف صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وظهرت في الصورة بوسي، تتوسط ابنتها الكبرى سارة والصغرى مي من داخل منزلها، بجوار صورة لشخصية بوجي الشهيرة ، وهلال رمضان، وعلّقت الأخيرة على الصورة: “رمضان كريم”.

وتفاعل عدد من الجمهور مع صورة الفنانة وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: “وحشتينا يا نجمة ورمضان كريم”.

بوسي في منزل سمير صبري

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية بوسي شلبي قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام تجمعها بالفنان سمير صبري ومجموع من الفنانات مثل بوسي ويسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهن، في أحدث ظهور للفنان الكبير بعد شائعات رحيله التي انتشرت مؤخرا.

واللافت للنظر هو ظهور علامات الشيب بدرجة كبيرة على الفنانة الكبيرة بوسي التي ظهر عليها علامات الزمن بعد أن كانت تتمتع بجمال كبير كما لو كانت فتاة صغيرة السن وهذا ما أشارت إليه لعض التعليقات

وعلّقت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها عبر انستجرام، وكتبت : احلا اصحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري ربنا يخليك لينا.

من هي الفنانة بوسي؟

ولدت الفنانة بوسي في حي شبرا بالقاهرة في 26 نوفمبر 1953، وتخرجت من كلية التجارة عام 1977، وكانت بدايتها الفنية في العاشرة من عمرها.

وشاركت في مسلسل جنة الأطفال، وعلى مدار تاريخها الفني شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان أبرز أدوارها في التلفزيون مسلسل خالتي صفية والدير مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

أسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري وكانت تلقب بفراشة السينما المصرية وهي شقيقة الممثلة نورا، وزوجة الممثل الراحل نور الشريف.

حياتها الأسرية

كان الفنان نور الشريف الزوج الوحيد في حياة بوسي منذ عام 1972 وأنجبت منه سارة ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف مرة أخرى بعد تسع سنوات من الإنفصال حتى توفي الشريف في نفس العام .

أشارت بوسي في تصريحات صحفية إلى أنهما ظلا صديقين رغم الطلاق، فهو يعتبر “واحد من أهلها”، ولكن كان عليها في ذلك الوقت أن تتأقلم مع الحياة الجديدة بدون نور وأيضا بعد رحيله وقالت إن أكثر ما افتقدته بعد نور هو “السند” فقد كان بالنسبة لها المرجعية الصادقة في الحياة.

نورت