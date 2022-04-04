شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم ودلال عبد العزيز الغائبان الحاضران فى الكبير أوى 6 وفى بيتنا روبوت 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى فريق عمل الكبير أوى 6، المسلسل للنجم الراحل سمير غانم، وبعد تتر المسلسل وضع صورة النجم الراحل وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم"، وقد شارك سمير غانم في الجزء الأول من المسلسل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.



الكبير اوى 6

كما أهدى فرق عمل " في بيتنا روبوت 2" المسلسل للنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي كانت تشارك في الجزء الأول من المسلسل، وكتب على التتر:" إهداء إلى روح الأم العظيمة و الفنانة الكبيرة و أول من دعمت هذا العمل دلال عبد العزيز".

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" يذاع يوميًا في رمضان على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة والثلث والمسلسل بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.