مشهد جرئ وصادم لدينا الشربيني ومحمد رمضان يُشعل مواقع التواصل والجمهور: «حرام عليكوا إيه دا» – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 08:43 صباحاً - تعرض الفنان المصري محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني لانتقــادات شـديدة من الجمهور، بسبب مشهد جريء جمعهما في الحلقة الأولى من مسلسلهما الرمضاني “المشوار”.

خلال المشهد يدخل “ماهر” محمد رمضان على زوجته “ورد” دينا الشربيني المطبخ وهي تطهو المسقعة وبسبب ارتبــاكها بعدما اقترب منها وقعت الملعقة على الأرض وهنا حاول محمد رمضان الإقتراب منها أكثر، ليتبادلا بعض العبارات والإيمــاءات الرومانسية الجريئة.

وقد أثار هذا المشهد جدلًا كبيرًا بين الجمهور الذى رأى أن المشهد كان جــريئًا واحتوى على إيحاءات جنسية حتى لو كانت بين زوج وزوجته في أحداث المسلسل، واعتبروا أنه لا يتناسب مع شهر رمضان.

وقد استخدمت أغلب التعليقات كوميكس عمرو مصطفى الشهير المعروف بعبارة “في رمضان!!” وذلك للتعليق على أحداث المشهد.

محمد رمضان يثير الجدل بمشهد مع وفاء عامر في نسر الصعيد

هذه المرة ليست الأولى التي يثير فيها الفنان المصري محمد رمضان الجدل بسبب مشاهده الجريئة في المسلسلات المعروضة في رمضان.

وفي رمضان 2018، تحديدا بمسلسله “نسر الصعيد“، أثار محمد رمضان الجدل قبل عرض المسلسل بمشهد جريء مع الفنانة وفاء عامر بطلة المسلسل.

وبمجرد نشر محمد رمضان لبرومو مسلسل نسر الصعيد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عرض نفسه ووفاء عامر لانتقادات حادة من الجمهور، إذ احتوى البرومو على مشهد خادش للحياء بالإضافة إلى كلمات خادشة أيضاً للحياء، بين زوج وزوجته في غرفة نومهما.

اللافت أن هذا المشهد تم حذفه من مسلسل نسر الصعيد قبل بدء عرض المسلسل من الأصل، ولكن الجمهور أعلن احتجاجه على مثل هذه المشاهد التي تعرض في المسلسلات الرمضانية.

محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار

ويجسد النجمان محمد رمضان ودينا الشربيني دور زوجين في المسلسل الرمضاني الاجتماعي الجديد (المشوار)، يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.

مسلسل (المشوار) بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان مسلسل (موسى) وشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولى، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة . فيما يعرض لدينا الشربيني حالياً في السينمات فيلم (حامل اللقب) بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

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