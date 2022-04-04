شابة فاتنة الجمال.. هكذا أصبحت “هدية” حفيدة أبو عصام بعد مرور 15 سنة على ظهورها بمسلسل “باب الحارة”.. لن تصدق الصور

كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 08:43 صباحاً - مما لا شك فيه أن المسلسل السوري “باب الحارة” يعد أحد أهم المسلسلات الدرامية في السنوات الأخيرة ونجح بشكل كبير في جميع أجزاءه وحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية في مختلف البلدان العربية، واشتهر نجوم العمل بشكل كبير ومنهم الطفلة “ماسة الجمال” التي قامت بدور هدية حفيدة أبو عصام

حيث تناقل عدد من الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” مجموعة من الصور للفنانة السورية الشابة ماسة الجمال، التي عرفت بدور الطفلة “هدية” إبنة “بوران” في مسلسل “باب الحارة”.

وأصبحت ماسة الجمال شابة جميلة، وبدت بملامح مختلفة عن تلك التي عرفها مشاهدو المسلسل الشهير.

وحصدت الصور إعجاب عدد كبير جدا من المتابعين. ومما جاء في التعليقات: “حلو مو متغير ملامح وجهها بس صابغة شعرا. بجنن”، و”شلون صارت بنت بوران بباب الحارة شحلاتها!”، و”بتشبه تولين البكري”، و”ما شاء الله ما توقعت يطلع منها كل هالحلا”، و”صايرة حلوة والله”.

كما طالب البعض ماسة الجمال، بالعودة للتمثيل مرة أخرى واستكمال مشوارها الفني والظهور مجدداً في الدراما السورية. يُشار إلى أن الممثلة ظهرت في المسلسل إلى جانب الفنانة أمية ملص التي أدت دور “بوران” والفنان محمد قنوع بدور زوجها “أبو سليم”.

ماسة الجمال ودورها في باب الحارة

لعبت ماسة الجمال دور الطفلة هدية ابنة بوران وحفيدة الفنان عباس النوري وأم صباح، الذي جسـدتها الفنانة صباح الجزائري. وواصلت ماسة الجمال المشاركة في سلسلة باب الحارة حتى الجزء السابع منها.

ولم يكن مسلسل “باب الحارة” هو العمل الدرامي الوحيد الذي شاركت فيه، فقد ظهرت في مسلسلات ليالي الصالحية، وقاع المدينة، والولادة من الخاصرة، وبنات العيلة، وحمام شامي

من هي ماسة الجمال؟

ماسة الجمال من مواليد عام 1998 وبدأت التمثيل في سن صغير في مسلسل ليالي الصالحية وتوالت أعمالها من بعدها، لكنها اشتهرت في مسلسل باب الحارة خاصة بسبب حركاتها العفوية وشهرة المسلسل الكبيرة الذي استمر 7 أجزاء.

أعمال ماسة الجمال

وشاركت الفنانة الشابة في طفولتها بعدد من الأعمال المميزة من بينها:

ليالي الصالحية – شخصية سميرة في الطفولة

باب الحارة – شخصية هدية

قاع المدينة – شخصية سعاد

الولادة من الخاصرة – شخصية شقيقة ريم

بنات العيلة

حمام شامي

نورت