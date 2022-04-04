شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا فى الأوبرا.. 23 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح حفلاً غنائيًا يوم 23 أبريل الحالى على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان، بقيادة المايسترو عمرو سليم، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأطرب مؤخرًا النجم مدحت صالح جمهور سوهاج في آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في دورته الأولى بعدد كبير من أغانيه، بقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، ومن الأغاني التى قدمها: ماشي في ضلها وزي المليونيرات ووردي ويبان والدنيا دي فيها كام بلياتشو ووعدي وزي ما هي حبها والدنيا لو هتيجي والنور مكانه في القلوب وسوا سوا وأنا ابن مصر كما غنى لمحرم فؤاد أغنية الحلوة داير شباكها.

وافتتح مدحت صالح حفله الغنائي ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي يقام في سوهاج في دورته الأولى بأغنية "برمي السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته بالغناء وسط ناس تتميز بالطيبة والأخلاق قائلا: بحبكم. مضيفا أنه يشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وهيئة تنشيط السياحة على وجوده في المهرجان.