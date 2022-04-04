شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار صاحب الحنجرة الذهبية علي الحجار فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين النجم علي الحجار صاحب الحنجرة الذهبية كما يلقبه جمهوره بعيد ميلاده، جمهور الحجار لا يقتصر على عمر محدد أو فئة معينة فعشاق أغانيه ليس لهم طبيعة معينة وهم من كل الفئات، حتى حفلات على الحجار التي يحييها مازالت تحمل لافتة "كامل العدد".

على الحجار اسم كبير وتاريخ طويل تتعد فصوله، وبعيدا عن أغاني الحجار المميزة وألبوماته التي تحقق مبيعات عالية وحفلاته التي ينتظرها جمهوره من حين لآخر، يعتبر على الحجار أشهر الأصوات التي غنت تترات المسلسلات، فأشهر المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية تحمل تتراتها صوت صاحب الحنجرة الذهبية على الحجار.





علي الحجار يتميز بلونه الغنائي المختلف أغانيه عن باقي أبناء جيله ورغم ما تشهده الساحة الغنائية من تغيير إلا أنه مازال محافظا على الشكل الذي عرف به منذ البداية، ومازال يتربع على عرش أفضل المطربين الذين غنوا تترات المسلسلات، وبمناسبة عيد ميلاده نرصد خلال السطور التالية أبرز المحطات في مشوار على الحجار الفني ومعلومات عن نشأته.

- ينتمي الحجار لأصول صعيدية، فهو من محافظة بني سويف.

- والده هو المطرب والملحن إبراهيم الحجار.

- حفظ القرآن الكريم وتعلم تجويده على يد جده المنشد الديني "علي الحجار".

- بدايته الحقيقية جاءت مع أغنية "على قد ما حبينا"، من ألحان بليغ حمدي.

- ابنه أحمد ورث عنه الغناء لكن باللغة الإنجليزية، فهو عضو بإحدى الفرق المستقلة.

- قدم خلال مشواره الفني أكثر من 100 عمل غنائي ودرامي وسينمائي.

- أبرز ألبوماته "الأحلام"، "متصدقيش"،"مبسوطين"، "تيجي نعيش"، "مكتوبالي"،"يمامة"، "حوار وآدم".

- أبرز مسلسلاته مسلسلاته "ياسين وبهية"، "الوقف" و"بوابة الحلواني"

- أبرز أعماله السينمائية "المغنواتي"، "أنياب" و"الفتى الشرير"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "ليلة من ألف ليلة"، "نوار الخير"، "عيال تجنن" و"رصاصة في القلب".

ويعتبر النجم على الحجار من أشهر مطربى تترات المسلسلات وكان لصوته عامل لنجاح المسلسل، ويعود الحجار بعد غياب 7 سنوات لغناء تتر المسلسل الصعيدى "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ومى عز الدين، الذى يعرض على قناة الحياة حاليا .





ويقدم الفنان على الحجار تتر البداية والنهاية الخاص بمسلسل "جزيرة غمام"، بعدما اجتماع مع مؤلف العمل عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس للاتفاق على تفاصيل الأغنية.

ومسيرة الفنان على الحجار في غناء تترات المسلسل ثرية جدًا، إذا قدم أكثر من 25 تترا في الدراما التليفزيونية، فكانت بدايته مع الراحل أحمد زكى في تتر مسلسل "الأيام"، وقدم بعد ذلك تتر مسلسل "أبواب المدينة"، مسلسل "النديم"، مسلسل "أبناء العطش"، مسلسل "عصر الحب".

وغنى تترات كانت عامل من عوامل نجاح المسلسل وأصبحت علامة مميزة في تراث الغناء الدرامى منهم، "الشهد والدموع"، "بوابة الحلوانى"، "المال والبنون"، ذئاب الجبل"، "شارع المواردى"، "السيرة الهلالية"، "شيخ العرب همام"، "الرحايا"، وغيرها من المسلسلات.