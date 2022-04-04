رغم إصابته بسرطان البروستاتا.. فان جال مدرب هولندا مستمر في مسيرته الكروية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 2:40 صباحًا

كشف لويس فان جال مدرب منتخب هولندا لكرة القدم الأحد عن إصابته بسرطان البروستاتا، مؤكداً أنه يكافح يخطط للاستمرار في عمله.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق (70 عاما) في برنامج بالتلفزيون الهولندي “في كل فترة خلال مشواري في تدريب المنتخب اضطررت للمغادرة ليلا للذهاب إلى مستشفى دون أن يكتشف اللاعبون ذلك حتى الآن. يعتقدون أنني بحالة صحية جيدة لكنني لست كذلك”.

وأضاف “لا تموت من سرطان البروستاتا، على الأقل في 90 في المئة من الحالات، عادة أمراض كامنة أخرى تسبب الوفاة لكن لدي طبيعة شرسة وخضعت للعلاج 25 مرة لذا توجد الكثير من الأشياء التي تديرها للاستمرار بالحياة”.

وفي فترته الثالثة في تدريب هولندا قاد فان جال بلاده للتأهل لكأس العالم في قطر حيث يواجه أصحاب الضيافة والسنغال والإكوادور بالمجموعة الأولى في وقت لاحق هذا العام.

وتمتد فترته التدريبية لنحو 40 عاما وفاز بألقاب الدوري مع برشلونة وأياكس وبايرن ميونيخ وألكمار.

وقضى موسمين مع مانشستر يونايتد وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016 وأقيل بعد أيام من التتويج.