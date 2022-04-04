شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 2.. تنظيم داعش ينفذ حكم الإعدام فى "أبو مصعب" حرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "العائدون" اثارة كبيرة خلال الأحداث، وذلك بعدما تمكن تنظيم داعش من تنفيذ حكم الاعدام فى "ابو مصعب" –محمد فرج- على خلفية معرفتهم بعمله لصالح المخابرات المصرية، وذلك رغم سفر امير كرارة برفقة طاقم معه لمحاولة انقاذه إلا أن حكم الاعدام تم تنفيذه قبل وصولهم.

فراج

ونفذ محمد فرج المشهد ببراعة شديدة، خاصة مع انتظار تنفيذ المشهد حرقاً فى مشهد مؤثر للغاية أمام العيان فى محاولة لتخويف أى شخص على الاقدام علي ما فعله ابو مصعب – فراج- .

امير-كرارة

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون بإثارة كبيرة خلال الأحداث، خاصة مع كشف تنظيم داعش خيانة "أبو مصعب" محمد فراج، وهو يتحدث إلى ضابط المخابرات، الأمر الذى تسبب فى حالة من البلبلة ما بين كرارة والضابط الذى يجسد دوره محمود عبد المغنى.

وذلك بعدما أكد أمير كرارة على أنه لن يقبل بتواجده فى مصر، وأبو مصعب يتم قتله، مطالباً محمود عبد المغنى بضرورة تنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم الأمر الذى لم يتقبله عبد المغني، مؤكداً بأن ذلك قد يكون كارثة حالة تم القبض على كرارة هو الآخر.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".