ملف سرى الحلقة 2.. هانى سلامة يتنحى عن الحكم فى قضية الفساد بسبب أخيه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ملف سري للنجم هانى سلامة العديد من الأحداث، حيث كان يحاول شاكر "نضال الشافعي" إقناع المستشار يحيى "هانى سلامة" بالتنحى عن قضية الفساد ضد عائلة المالكى والذين حاولوا تهديده وعرض رشوة عليه قبل النطق بالحكم، وحاول شاكر استعطافه حتى يحافظ على حياة ابنة أخته مليكة التى توفى والدها ووالدتها، ولكن أصر يحيى على عدم التنحى، ومن جانب آخر تحدث إليه والدته مادلين طبر التى قصت له حكاية والده وكيف رفض التنحى عن قضية قبل ذلك حتى كلفه الأمر حياة زوجته الأولى ومع ذلك ام يتنحى وحكم على المتهمين وتزوج بعد ذلك منها وأنجب ابنتهم التى سماها على اسم زوجته الأولى.

شعر يحيى بالحيرة من الأمر وبدأ يفكر فى كلام كل من حوله حتى قطع تفكير رنة هاتفه وإذا بوالدة حبيبته " لبنى ونس " تستغيث به بسبب اختفاء بنتها نور، ذهب يحيى مسرعا لبيت حبيبته وبدأ البحث عنها ولكنه أضطر للذهاب للحكم فى القضية، يتفاجأ يحيى فى قاعة المحكمة أن محامى المتهمين هو شاكر أخوه " نضال الشافعى " مما يضطره للتنحى عن القضية بسبب حرج الموقف.

بعد انتهاء الجلسة أنصرف يحيى " هانى سلامة " لحجرته فى المحكمة فلحقت به مريم " عائشة بن أحمد " وطلبت منه الحديث معه على انفراد وعرفته بنفسها وبمجرد سماع اسم المالكى جن جنونه وطردها خارج حجرته ولم يكتفى بذلك بل أمر بحبسها 24 ساعة، ثم يستقبل يحيى مكالمة ليبلغوه أنهم وجدوا سيارة نور " رحمة حسن " فيذهب للمكان مسرعا وبعد وصوله يأتى إليه طفل صغير معه تلفون مكتوب عليه " أتصل بالرقم ده " وبمجرد اتصاله بالرقم تم تفجير الموقع الذى كان يقف فيه مع بعض الضباط.

مسلسل " ملف سرى " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.