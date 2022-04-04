لأول مرة.. دينا الشربيني تتحدث عن انفصالها عن عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، لأول مرة عن انفصالها عن النجم الكبير عمرو دياب.

وقالت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية شيرين عرفة في الحلقة الأولى من برنامج "أدينا بندردش": "تعرضت لانتقادات كبيرة وقتها، بس كل اللي كان فارق معايا في الفترة دي أهلي لأنهم كانوا بيضايقوا".

أضافت: "أنا في وقت اتضايقت أوي، وقت مهرجان الجونة، تعبت ودخلت المستشفى في الجونة، غير كده مكنتش بقرا اللي بيتقال، أنا أخدت قرار من مشكلة كبيرة حصلتلي في حياتي أني مش عايزة أعرف الناس بتقول عليّا إيه، اللي يفرق معايا بس الناس اللي بيحبوني، مش عايزة أسمع حاجة وحشة".

تابعت: "أنا شوفت أن ربنا اختارلي أن ده يحصل، وربنا ابتلاني عشان أبقى أقوى، أنا في كل الوقعات اللي في حياتي كل اللي كان فارق معايا أهلي، هما مش هيعرفوا يكملوا وأنا واقعة، وعشان كده بدي الحزن والوجع وقته بس مش بخليه يطول".

ومن جانب آخر، تخوض النجمة دينا الشربيني سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "المشوار" مع النجوم: محمد رمضان، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبد المنعم وغيرهم، قصة وسيناريو محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.