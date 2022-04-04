فيديو.. بيدري يقفز ببرشلونة لوصافة “الليغا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تمكن فريق برشلونة من تحقيق انتصار قاتل بهدف مقابل نظيف على نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة طوال 72 دقيقة، حتى نجح لاعب الوسط الإسباني بيدري في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني.

وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عن 57 نقطة في المركز الرابع.

هدوء متوتر

رأى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أنه على الرغم من مرورهم بمرحلة جيدة حاليا، لكنه يفضل تسميتها بفترة “هدوء متوتر”.

وقال تشافي إنه “يرغب بالفعل في مواصلة الانتصارات عندما يواجه غدا الأحد فريقا جيدا مثل أشبيلية”.

وأوضح تشافي في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، قبل مباراة أشبيلية غدا أن النادي الكاتالوني لا يمكنه تحمل رحيل لاعبين مثل جافي ورونالد أراوخو.

وقال “هنا في برشلونة لا توجد أيام هادئة. هذا هو برشلونة. هناك انتقادات وأحكام بشكل يومي. هناك هدوء متوتر. نلعب كثير من المباريات. غدا نهائي آخر. لم يعد هناك أي هدوء. أحب هذا فأنا مغرم بالمنافسة الشديدة”.

وأوضح تشافي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “أوروبا برس” اليوم “مشروعنا هو العمل بشكل جيد للغاية، لكننا سنخسر في يوم ما. هذا سيثمر إن عاجلا أو آجلا. ستكون هناك انتقادات”.

وأضاف “الهدف الرئيسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كنا في موقف معقد للغاية عندما توليت مسؤولية الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحققنا نتائج استثنائية”.

وبيّن “الرسالة واضحة: لا تتركوا لاعبينا يسقطون، ولا تستسلموا للراحة. علينا الاستمرار”.