كتب امير فتحي في الاثنين 4 أبريل 2022 12:50 صباحاً - احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بزواجه سراً في قبرص من وصيفة ملكة جمال لبنانية شهيرة بعد انفصاله عن حبيته الاخيرة شانا عبود.
وبحسب ما ذكر “موقع الفن”، فمن المتوقع أن يفصح الفنان وائل كفوري عن هذا الخبر قريباً، وأن ينشر صوراً له ولزوجته من قبرص، خلال اتمام مراسم الزواج.
وكان وائل كفوري عن حبيبته السابقة شانا عبود، التي غادرت منزله قبل زفافه بشهرين، ويبدو ان الجميلة التي دخلت حياته وأقنعته بالزواج سريعاً، ستكون السيدة الجديدة لبيته في منطقة شننعير، بعد طليقته ووالدة ابنتيه أنجيلا بشارة.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج وائل كفوري سرا في قبرص.. فمن هي العروس الجديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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