شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 2.. صدمة والد "نادين" بعد وفاة زوجته وكرارة يسافر لإنقاذ فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة خلال الأحداث، وذلك بعدما وصلت ذروتها إلى مقابلة قائد تنظيم داعش الذى يقوم بتجسد دوره الممثل السوري أحمد الأحمد لـ"أبو مصعب" محمد فراج، حيث أخبره الأول بشدة حزنه فور علمه بخيانته له لصالح المخابرات المصرية، مؤكدا أنه كان الأقرب له.

امير كرارة

بعد ذلك تتواصل ذروة الأحداث مع إقدام أمير كرارة على تنفيذ الخطة، وإصرار أمينة خليل "نادين" على المشاركة فيها، حيث تعمل فى الدعم الفني لها، من خلال رصد التحركات عبر الأقمار الصناعية.

على جانب آخر تعيش أمينة خليل "نادين" فترة صعبة للغاية؛ بسبب صدمة والدها فى وفاة والدتها، خاصة مع عدم حديثه أو تعليقه نهائيا ليدخل فى نوبة حزن شديدة.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون بدأت بإثارة كبيرة خلال الأحداث، خاصة مع كشف تنظيم داعش خيانة "أبو مصعب" محمد فراج، وهو يتحدث إلى ضابط المخابرات، الأمر الذى تسبب فى حالة من البلبلة ما بين كرارة والضابط الذى يجسد دوره محمود عبد المغنى.

وذلك بعدما أكد أمير كرارة أنه لن يقبل بتواجده فى مصر، وأبو مصعب يتم قتله، مطالبا محمود عبد المغنى بضرورة تنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم الأمر الذى لم يتقبله عبد المغني، مؤكدا أن ذلك قد يكون كارثة حالة تم القبض على كرارة هو الآخر.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".