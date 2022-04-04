شكرا لقرائتكم خبر عن في لفتة طيبة.. تواجد مترجمين للصم والبكم في حفل جوائز الـ Grammy "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة طيبة من صناع حفل توزيع جوائز الجرامي – Grammy، ظهر بجوار الفنانين على السجادة الحمراء، مترجمة لأصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، لترجمة أحاديث الفنانين لحظة استقبالهم على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل.

وسرعان ما لقي ظهور المترجمين الخاصين بالصم والبكم، تفاعل كبير من قبل مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لحرص القائمين على الحفل على تقديم أفضل نموذج في المساواة لعشاق السينما في جميع أنحاء العالم.

وفقا لموقع "واشنطن بوست" لأول مرة، سيُقام الحفل السنوي 64 في لاس فيجاس بعيدا عن موطنه التقليدي في لوس أنجلوس، في الساعة 12:30، بتوقيت لاس فيجاس، قبل 8 ساعات من الإعلان عن جائزة أفضل ألبوم التي ستعلن، وسيكون هناك عدد كبير من العروض الحية المفضلة للجمهور.

ومن المقرر أن يكون الممثل الكوميدي تريفور نواه مقدما للحفل للمرة الثانية، ودعا الحفل قائمة متنوعة من الموسيقيين والفنانين والممثلين لتقديم الجوائز، بما في ذلك جوني ميتشل وميجان ثاي ستاليون وكويستلوف.