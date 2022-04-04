شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 2.. اختفاء حبيبة هانى سلامة فى ظروف غامضة قبل الحكم فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة الحيرة التي يقع فيها المستشار يحيي "هاني سلامة" بخصوص قضية الفساد الكبيرة ضد عائلة المالكي ، بين محاولات أخيه شاكر "نضال الشافعي" بأن يتنحي عن القضية، وإقناع أمه "مادلين طبر في تكملة القضية، وفي وسط تلك الحيرة يرن هاتفه ويجد أم خطيبته "لبني ونس" تستغيث به وتقول له إن نور "رحمة حسن" ليست موجودة في حجرتها وأختفت فجأة وتلفونها مغلق .

يذهب يحيي "هاني سلامة" مسرعاً لبيت حبيبته، ويحاول البحث عنها، ويحاول أخوه إقناعه بأن يتنحي عن القضية حتي تعود نور ولكنه يصر علي الذهاب إلي المحكمة، بعد إنتهاء الجلسة يستقبل يحيي مكالمة ليبلغوه أنهم وجدوا سيارة نور "رحمة حسن" فيذهب للمكان مسرعا وبعد وصوله يأتي إليه طفل صغير معه تليفون مكتوب عليه "اتصل بالرقم ده" وبمجرد اتصاله بالرقم تم تفجير الموقع الذي كان يقف فيه مع بعض الضباط .

مسلسل " ملف سري " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.