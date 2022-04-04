شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 2..أمير كرارة يصمم على انقاذ فراج من قلب داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون بإثارة كبيرة خلال الأحداث، خاصة مع كشف تنظيم داعش خيانة "أبو مصعب" محمد فراج، وهو يتحدث إلى ضابط المخابرات، الأمر الذى تسبب فى حالة من البلبلة ما بين كرارة والضابط الذى يجسد دوره محمود عبد المغنى.

امينة-خليل-وامير-كرارة

وذلك بعدما أكد أمير كرارة على أنه لن يقبل بتواجده فى مصر، وأبو مصعب يتم قتله، مطالباً محمود عبد المغنى بضرورة تنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم الأمر الذى لم يتقبله عبد المغني، مؤكداً بأن ذلك قد يكون كارثة حالة تم القبض على كرارة هو الآخر.

فراج

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

امير-كرارة