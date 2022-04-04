شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 2.. تجاهل طلب خيرت الشاطر وتسجيلات خطيرة تذاع لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" الذى يتم عرضه على قناة ON وتحمل الحلقة اسم "خيرت الشاطر" مشاهد حقيقية من برامج فضائية، وهجوم السلفيين على جماعة الإخوان؛ بسبب تجاهلهم فى اختيار الحكومة وعدم وضعهم فى أى مناصب كبرى، رغم دعمهم للإخوان فى الانتخابات.

المشهد ينتقل داخل مكتب الإرشاد ولقاء يجمع المرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) والقيادى الإخوانى سعد الكتاتنى، والبحث فيما بينهما عن أزمة غضب السلفيين منهم، فيما يجتمع خيرت الشاطر (خالد الصاوى) مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) فى مبنى المخابرات الحربية، بحضور عباس كامل (جمال سليمان).

ويطلب خيرت الشاطر من السيسي أن يكون هناك تعاون بين الجيش والإخوان؛ لأن ذلك من مصلحة البلد، ويظهر السيسى وهو غير مهتم بشكل كبير بحديث خيرت الشاطر، ويفاجأ الشاطر بسؤال عباس كامل عن الغداء قائلا: "عباس الغدا جاهز أصل شكل خيرت جعان".

ينقل خيرت الشاطر ما دار بينه وبين السيسي للرئيس محمد مرسي (صبرى فواز) وقال إنه غير مرتاح للسيسى ليرد مرسى قائلا: "اهدي انت وبكره يعمل كل اللي احنا عاوزينه"، ويضع خيرت خطة للتصالح مع السلفيين ويخبره مرسى بأن هذه الخطه لن ترضي أفراد الجيش.

المشهد ينتقل إلى استاد القاهرة يوم 6 أكتوبر 2012 وعرض مشاهد حقيقية لاحتفال مرسى وجماعته بذكرى نصر أكتوبر، فى حين يدور حوار السيسي وعباس كامل عن غضب الجيش من احتفالات مرسي وأعوانه بذكرى أكتوبر متجاهلين قيادات الجيش، وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية من اجتماع المرشد وخيرت الشاطر وأسرار خفية وتسجيلات تُعرض لأول مرة عن خيرت الشاطر وجماعته يتحدثون فيها عن السلفيين وحازم صلاح أبو اسماعيل.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.