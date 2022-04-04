شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 2.. هانى سلامة يأمر بالقبض على عائشة بن أحمد فى أول لقاء بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة، العديد من الأحداث المثيرة، حيث كان أول لقاء بين المستشار يحيي "هاني سلامة " ومريم المالكي "عائشة بن أحمد"، حيث كان من المفترض أن يحكم المستشار يحيي في قضية الفساد ضد عائلة المالكي ولكنه تفاجأ أن أخوه شاكر "نضال الشافعي" هو محامي عائلة المالكي ، مما دفعه للتنحي عن الحكم في تلك القضية وتحويلها لجنايات القاهرة .

بعد انتهاء الجلسة انصرف يحيي "هاني سلامة " لحجرته في المحكمة فلحقت به مريم "عائشة بن أحمد" وطلبت منه الحديث معه علي إنفراد وعرفته بنفسها وبمجرد سماع إسم المالكي جن جنونه وطردها خارج حجرته ولم يكتف بذلك بل أمر بحبسها 24 ساعة .

مسلسل " ملف سري " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.