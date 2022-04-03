ممثلة سعودية تقلد هند القحطاني في “سكر سادة 2”: “وحشتوني كتاكيتي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 11:57 مساءً - قلَّدت إحدى الممثلات السعودية في برنامج “سكر سادة2” المذاع على قناة “السعودية”، مساء اليوم الأحد، مشهورة “سناب شات”، المقيمة في أمريكا هند القحطاني.

وظهرت الممثلة بنفس أزياء هند القحطاني وجلستها على الأريكة وأدت نفسه حركاتها، قائلة: “صباح الخير متابعيني.. وحشتوني كتاكيتي.. بالنسبة للحاسدين إني دائمًا ترند.. شفتوا الخاتم اللي قيمته بسعر فيلا”.

وتابعت الممثلة التي تؤدي دور “القحطاني”: “بخصوص المتنمرين والحاقدين والحاسدين على أي شيء أسويه.. حبيبي يدي سودا يدي بيضا.. أنا شينة أنا زينة .. أنا عندي فلوس”.

يذكر ان ريم عبدالله كانت قد قلدت بدورها مشهورة سناب شات “رهف القحطاني” في حلقة الامس من برنامج “استديو 22”.

وقد قارن الناشطون بين التقليدين حيث اكد كثيرون ان ريم عبدالله نجحت اكثير في تقليد رهف القحطاني.