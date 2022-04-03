استعدوا لهذه الكوارث الكبرى .. شاهد العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق العرب.. استعدوا لهذه الكوارث الكبرى! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف، توقعات نارية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من أول لقاء لها عقب انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته المئات من المدنيين بين قتيل وجريح ومشرد.

وفي لها حلقة مع الإعلامي طوني خليفة عبر برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعه (أحداث نت)، أكدت ليلى بأن لبنان مقبلة على مرحلة أصعب، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيطلق مواقف ستفاجئ الجميع، قائلة: " ستبقى بيروت لان بيروت ما بتموت".

وردا على سؤال طوني عن توقعاتها للبنان بعد الانفجار أجابت بقولها: "بشوف اهالي الضحايا والمنكوبيين هم الثورة الجديدة التي ستقوم في بداية التغيير أول شيء".

وأضافت: "لبنان سيشهد زيارة رؤساء عرب وأجانب في المرحلة القادمة ومنهم الرئيس السيسي مثل ما توقعت زيارة مكروم إلى بيروت.. مزيد من السفن الحربية من عده دول عظمى في المياه الإقليمية اللبنانية مش بالمدى المنظور وهذا التوقع قلته من سنيين.. وللأسف مش شايف الاغتيالات راح تنتهي بلبنان".

وتابعت بقولها: "في موقف من الرئيس عون قد يفاجئ فيه الحلفاء والاخصام والشعب اللبناني.. لعبه الدولار ما بشوفها انتهت وبيرجع يطلع في المرحلة القادمة وخصوصاً شهر 9 بيطلع الى 15 الف".

واستطردت قائلة: "الهامي بيقول أن سعد الحريري هو رئيس حكومة الخلاص والحلول لا محاله في المرحلة القادمة وسيرجع بقوه والتوقيت بيد ربنا".

وواصلت توقعاتها بقولها: "وانا بشوف ما في كوارث طبيعية بلبنان بإذن الله بس بشوف في بعض انفجارات متنقلة مش بحجم الانفجار اللي صار وبشوف في دم في الارض للأسف ومتخوفة من هالكم يوم".

وعن سؤال طوني بخصوص اندلاع حرب داخلية أو خارجية أو حزب الله، أجابت الفلكية الشهيرة قائلة: "في خطة بلبنان مع العدو الاسرائيلي نعم في بسمش حرب طويلة وفي أماكن محدودة وبتنتهي بسرعة"