إلهام شاهين بتصريحات مثيرة للجدل عن الفن وأسرارها الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على أولى حلقات برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة طوال شهر رمضان على قناة المحور، حيث ردت على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن “تحترم عمرها وتحتشم”، قائلةً: “أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش”.

وأضافت: “قوّم نفسك ومش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني”.

وتابعت: “أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح .. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز”.

وحول سر مشاركة صورها الشخصية على السوشيال ميديا، قالت: “بتنزل من غير علمي، وصفحتي الشخصية مش عليها صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، واللي عمل كده مش هقول الله يسامحه .. الله لا يسامحه، وخرج من حياتي”.

وتابعت أنها تقيس العمر باللحظات الرائعة التي عاشتها فيه، مشيرةً إلى أنها تزوجت مرتين، ولم تنخرط في علاقات عاطفية سرية.

وأضافت أنها تعتبر أنها قدمت فيلماً واحداً في مشوارها الفني، كما أنها لا تتمنى أن تعلن اعتزالها، إلا إذا أجبرها أمر ما، مثل المرض.

وحول علاقة الفن والدين، قالت: “ما نجسده في الفن، لا يجب أن نربطه بالدين، ففي شهر رمضان الحالي، أقدم شخصية سيدة منتمية إلى تنظيم داعش، هل هذا معناه أنني أقتل؟! وإذا جسدت شخصية تاجرة مخدرات، هل هذا يعني أننى أتاجر في المخدرات في الحقيقة؟! لو ربطنا كل حاجة بالدين يبقى منعملش حاجة خالص، نطلع ملائكة وميبقاش لينا أي رسالة نقدمها”.

وأكدت إلهام أنها ترفض التطرف الديني والتطرف في الآراء، وأن يجبر البعض الآخرين على أن يكونوا مثلهم، فإذا كان هناك شخص آراؤه متطرفة يجب ألا يفرضها علينا، وفي النهاية يكون الله هو الحكم ومن يحاسبنا جميعا: “أنا ضد إننا نحاسب بعض، حد يحاسب حد عشان دينه، ومحدش يتمنظر إنه متدين أكتر من التاني .. وده الخراب المستعجل اللي جالنا من السوشيال ميديا”.