أوّل تعليق لشقيقة سعاد حسني على غناء منى زكي ونيللي كريم ودينا الشربيني للسندريلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل إعلان إحدى شركات الاتصالات والذي قدمته الفنانات منى زكي ونيللي كريم ودينا الشربيني، وحاكين فيه السندريلا سعاد حسني في أغنيتها “الدنيا ربيع” مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً “فيسبوك”، حيث عبر نشطاء على تلك المواقع عن ردود فعلهم تجاه الإعلان إذ استخدموا روح الأغنية ولكن بعنوان “رمضانا ربيع”، وذلك نظرًا لتزامن شهر رمضان مع بداية فصل الربيع.

وتعليقا على الإعلان، قالت جنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني في تصريحات صحافية، إنها سعيدة بإعادة إحياء ذكرى السندريلا خلال إعلانات شهر رمضان، ليشاهدها الجميع ولكن بصورة حديثة ومختلفة، موضحة أنها راضية تمامًا على اختيار الثلاثي الذي جسد السندريلا في الإعلان، وهن نيللي كريم ودينا الشربيني ومنى زكي، موضحة: “أنا راضية عن أدائهن في الإعلان، ولكن السندريلا تبقى في مكانة مختلفة، بس هن كتر خيرهن”.

ووجهت جنجاه الشكر لكل القائمين على ذلك العمل الفني، لأنهم تذكروا سعاد حسني، في هذا الإعلان الرمضاني، مشيرة إلى أن الممثلات جسدن السندريلا في عدة أفلام في الإعلان، مثل فيلم “صغيرة على الحب”، و”خلي بالك من زوزو”، و”أميرة حبي أنا”.

ولدت سعاد حسني في حي بولاق بمحافظة القاهرة، لعائلة معظمها مارس الفن بمختلف أنواعه، فوالدها كان يعمل خطاطًا وأيضًا شقيقتها المطربة نجاة الصغيرة، ودخلت السندريلا عالم الفن منذ نعومة أظفارها، واكتشفها وقدمها لعالم السينما عبدالرحمن الخميسي، وحصلت على جوائز لأفلام عديدة أبرزها فيلم “الحب الذي كان” وفيلم “غروب وشروق”، وأيضًا قدمت مسيرة فنية كبيرة امتزجت بالغناء والتمثيل والاستعراض معًا لتجحز مكانة خاصة لدى متابعيها ومحبيها.