مي سليم تتجاهل قرار إيقاف الحلقة الأولى من “دنيا تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم قرار المجلس الأعلى للإعلام، بإيقاف عرض أولى حلقات المسلسل الرمضاني “دنيا تانية”، وذلك لما تضمنته الحلقة الأولى من مشاهد، وضعت تحت مسمى زنى المحارم، إلا أن الفنانة مي سليم تاهلت ذلك تماماً وقامت بالترويج للمسلسل.

ونشرت مي، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، برومو من المسلسل، كنوع من التجاهل التام، وهو ما أثار غضب جمهورها، إلا أنها قامت سريعاً بحذف الفيديو واكتفت بالترويج للمسلسل على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، وذلك بوضع صورة للفنانة ليلى علوي وكتبت على الصورة: “الحلقة التانية من مسلسل “دنيا تانية” رهيبة، بداية الحلقة دنيا ونهاية الحلقة دنيا تانية”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية”، لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وتم إذاعتها بالتحايل، كما أكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح، والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنى المحارم.