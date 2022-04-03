مشهد جريء بين محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل “المشوار” يثير الجدل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت قناة “دي أم سي” ومنصة Watch it الرقمية، الحلقة الأولى من مسلسل “المشوار”، بطولة النجمين محمد رمضان ودينا الشربيني.

وأثار مشهد داخل مطبخ منزل خالة ماهر والذي يجسده رمضان، جدلاً عبر السوشيل ميديا؛ حيث ظهر فيه وهو يتسلل إلى زوجته ورد (دينا الشربيني)، وهي تطهو الطعام، ويحاول أن يختلي بها، بعيداً من أعين خالته التي يقطن معها داخل منزل واحد، وهذا المشهد اعتبره الجمهور جريئاً ويتنافى مع أخلاقيات الشهر الفضيل.

وشنّ الجمهور حملة انتقادات واسعة ضد فريق عمل المسلسل، متسائلين عن دور الرقابة على المصنفات الفنية، وكيف سمحت بعرض هذا المشهد خلال شهر رمضان، حيث تلتف الأسرة كاملةً حول التلفاز.

مسلسل “المشوار” من بطولة كل من محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، غادة طلعت، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدي – جوهر”.

وتدور حوادثه حول ماهر وورد، اللذين يعملان في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكنهما يحملان سراً خلال الحوادث يخفيانه عن الجميع.