فيفي عبده بتصريح غريب: شاكيرا تعلمت الرقص مني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عن عدد من التصريحات الجريئة والمثيرة، خلال استضافتها ببرنامج “كلام الناس” أمس، والذي يذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

من بينها أنها أصيبت بفيروس كورونا أربع مرات، بالرغم من حصولها على جرعات اللقاح المضاد للفيروس كاملةً، وخلال هذه الفترة شعرت باقترابها من الموت، لذا كانت تتقرب من العامل المسؤول عن قبرها كثيراً حتى يهتم بها وينظفه باستمرار.

وبسؤالها عن تخوفها من الموت، أكدت عكس ذلك، موضحةً أنها لم تخف نهائياً منه، وتحب القبر الخاص بها كثيراً.

ونفت وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين رضا، التي شاركتها بطولة مسلسلها الرمضاني “شغل عالي” حول كتابة اسميهما على التتر، مؤكدةً أن من روّج لهذه الشائعة شخص غير سوي.

وأكدت أن النجمة العالمية شاكيرا تعلمت الرقص من خلالها، حيث أحضروا لها أسطوانات لوصلات رقص خاصة بها وتعلمتها وباتت تقلدها في حفلاتها.