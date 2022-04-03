الرئيس عبد الفتاح السيسي يظهر في الحلقة الأولى من “الإختيار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراما المصرية، ظهرت شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار 3” والتي أثارت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان المصري ياسر جلال مجسداً شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء ترؤسه جهاز المخابرات الحربية قبل ثورة 30 يونيو 2013، في مشهد غير معتاد في الدراما المصرية، خاصة أنه لم يكن مسموحاً قبل ذلك بتجسيد شخصية رئيس لا زال موجوداً.

وبدأت أحداث “الاختيار 3” بالعودة إلى 26 يوليو 2012، حيث سعت جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية بكل قوّة عبر اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر.

ولفت الفنان ياسر جلال مجسداً دور السيسي انتباه المشاهدين ورواد السوشيال ميديا، خاصة أنه قدّم الشخصية بدقة وبنفس طبقة الصوت والحركة، بعدما ظهر في 3 مشاهد شملت ظهوره أثناء اجتماع 3 يوليو الذي جمع كبار رجال الدولة ومنهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وحسن شاهين ومحمد عبدالعزيز من حركة تمرد وكبار رجال الجيش المصري، كما ظهر في مشهد آخر مع أسرته يتناول إفطار رمضان ويأتيه نبأ مجزرة رفح الأولى، ثم المشهد الأبرز بحلفانه لليمين الدستوري كوزير للدفاع.

إلى ذلك، شهدت الحلقة الأولى ظهور الفنان المصري خالد الصاوي وهو يجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر وهو يفكر في الإطاحة بالمشير طنطاوي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في مصر آنذاك، وتعيين وزير دفاع جديد يدين لهم بالولاء والطاعة، وخلال النقاش بين القيادات الإخوانية اقترح أحدهم تعيين عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع بدلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، إلا أن ترشيحه لم يلق ترحيباً من خيرت الشاطر.

ويشارك في مسلسل “الاختيار” بنسخته الثالثة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وعدد من الفنانين المصريين، حيث يتناول فترة حاسمة من تاريخ مصر وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو التي نجحت في إسقاط مخططات الإخوان بعد عام من الحكم.