شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 2.. أحمد داود يتولى قضيته الأولى عن التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة الثانية من مسلسل suits بطولة آسر ياسين وريم مصطفى، أحداثا مختلفة، حيث استطاع آدم منصور (أحمد داود) حجز مقعده في مكتب زين ثابت ويعمل محاميا تحت التدريب، بعد تستر زين ثابت (آسر ياسين) عليه، ولكن كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بالعربي عن رفد زين ثابت لآدم منصور حتى لا يقع في المشاكل، ليبتزه الأخير بأنه سيخبر فريدة (صبا مبارك) بكل شيء، حتى تراجع زين عن قراره وسلّمه القضية الأولى.

وعقد أحمد داود جلسته الأولى مع موكلته التي تتهم مديرها بالتحرش، ووصل إلى ماضي مديرها واكتشف أن تلك ليست القضية الأولى، كما طالب بمراجعة الكاميرات للتأكد من أن الاعتداء حدث بالفعل على موكلته، وستستعرض الحلقة المقبلة ماذا ستكشف لنا الكاميرات من تفاصيل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.