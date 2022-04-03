شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 2.. ريهام حجاج تلجأ لدار الإفتاء "اعرف السبب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بمراقبة "يوسف" أيمن القيسونى، امرأة ما وتدور الشكوك فى البداية أنها زوجته "يارا" ريهام حجاج، التى تتواجد مع خالد فى نفس الوقت.

لكن تكشف الأحداث أنها ليست زوجته بل أخته، التى تتواجد مع رجل فى بيتها، فيستثار غضبه ويعتدى عليها بالضرب.

ينتقل المشهد إلى "يارا" ريهام حجاج و"خالد" كريم قاسم، خلال تواجدهما فى السيارة، وتصارحه "يارا" برغبة زوجها فى الابتعاد عنه لشدة غيرته عليها منه، وهنا يفهم "خالد" سبب ابتعادها عنه، وفى نفس الوقت يترجاها أن تتوسط للصلح بينه وبين أمه.

وفجأة، خلال سيرهما بالسيارة، يصطدمان بسيدة لتسقط فاقدة الوعى، ليهربا بالسيارة خوفا من سؤال الشرطة وعدم تحمل المسئولية، يتصل بها زوجها وتخاف من الرد عليه، فيتصل بأمها التى تبلغه أنها غادرت منذ وقت طويل.

تكذب "يارا" ريهام حجاج، على زوجها وتقول له إنه كان لديها مشكلة فى كاوتش السيارة، ويلوم عليها أبوها ويحذرها بأن زوجها قد يفتعل مشكلة بسبب خالد.

تلجأ يارا إلى دار الإفتاء، بعد تأنيب ضميرها بعد حادث دهس السيدة، لسؤالها عن حكم قتل نفس خطأ، لكن تدخل الخادمة فجأة ولا تكتمل المكالمة وتخبرها أن والدها فى انتظارها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.