شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة هانم تفقد بصرها في الحلقة الثانية من مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أحلام سعيدة" تعرض فريدة "يسرا" إلى حادث سيارة، وهو ما تسبب في فقدانها للبصر، كما شهدت الحلقة الظهور الأول لغادة عادل ومي كساب وانتصار.

وذكرت الحلقة، قصة غادة عادل والتي تبحث لها شقيقتها انتصار عن زوج، فيما كشفت الحلقة عن قيام مي كساب بتزويج زوجها لأخري ومن وقتها وهي تعاني من الأرق.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض علي قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

يحكي أحلام سعيدة قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.