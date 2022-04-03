شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 2.. مأموريات مختلفة بين مدينة نصر والعريش وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON والتى تحمل اسم "خيرت الشاطر"، بمشهد فى قصر الاتحادية ويشعر محمد مرسى (صبرى فواز) بالقلق من إبعاد المشير طنطاوى (أحمد بدير) عن منصب وزير الدفاع لشعبيته الكبيرة بين أفراد الجيش، فيما يقوم الثلاث ضباط زكريا ومصطفى ومروان بمأمورياتهم المختلقة بهدف الوصول إلى أعضاء الجماعات التكفيرية.

المشهد ينتقل إلى شماء سيناء حيث يتواجد الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) واستمراره فى عمله فى البحث عن العناصر الإرهابية المتورطة فى حادث رفح، ويتنكر فى شخصية سائق تاكسى ويقابل إسراء (دنيا المصرى) ويبدو أنها زوجة شخص ينتمى للجماعة الإرهابية ولم يضغط عليها فى الحديث ويتركها تنزل من التاكسى، ويؤكد لها أنها سيلقاها مرة أخرى.

زكريا يونس (كريم عبد العزيز) يقابل أحد الاشخاص الذين كانوا فى أفغانستان ويعرف الجماعات الإرهابية للحصول على معلومات حول الخلايا الجديدة فى مدينة نصر، فيما يصل مروان العدوى (أحمد عز) إلى معلومات عن عملية تهريب سلاح كبيرة فى سيناء، ويخبر اللواء (أشرف زكى) والذى يأمره بالسفر إلى سينا والتعامل مع الأمر.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.